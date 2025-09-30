Más Información

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta aseguró que México no colaboró con los operativos efectuados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( por sus siglas en inglés) en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

“Es un informe que da la DEA, que se hizo allá en Estados Unidos”, dijo en la conferencia matutina, sin embargo, no abundó en el tema.

El lunes, la DEA informó que efectuó 670 detenciones en una operación contra el CJNG, en la que además decomisó drogas, armas y recursos financieros en “23 divisiones de campo estadunidenses y siete regiones extranjeras”, que no identificó, entre los pasados días 22 y 26 de este mes.

Lee también

Indicó que mantiene abierta la investigación contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "", identificado como el líder del cártel y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos; por información que conduzca a su captura se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses