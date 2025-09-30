Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no colaboró con los operativos efectuados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Es un informe que da la DEA, que se hizo allá en Estados Unidos”, dijo en la conferencia matutina, sin embargo, no abundó en el tema.

El lunes, la DEA informó que efectuó 670 detenciones en una operación contra el CJNG, en la que además decomisó drogas, armas y recursos financieros en “23 divisiones de campo estadunidenses y siete regiones extranjeras”, que no identificó, entre los pasados días 22 y 26 de este mes.

Lee también Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Indicó que mantiene abierta la investigación contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como el líder del cártel y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos; por información que conduzca a su captura se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr