La (FGR), obtuvo vinculación a proceso en contra de Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación () por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En días pasados, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del ahora imputado, al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En agosto de 2024 se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera () de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por hechos presuntamente constitutivos de delito mediante operaciones financieras inusuales y diversas empresas por parte de Álvarez González.

Además, está presuntamente relacionado con una .

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

