En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales detuvieron a Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación () y quien contaba con una orden de aprehensión por y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El hoy detenido es considerado al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho” y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Rodo” a través de la compra de propiedad y empresas del ámbito tequilero y ganadero.

También se tiene conocimiento que Álvarez se encargaba de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco.

El Gabinete de Seguridad informó que por medio de trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de la Guardia Nacional (GN), Ejército, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo detuvieron en el interior del Aeropuerto y procedía de un vuelo de Barcelona, España.

Álvarez fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas actividades se realizaron en apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

