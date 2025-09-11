Más Información
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que su compañero de bancada Manuel Espino se encuentra en terapia intensiva debido a un derrame cerebral que sufrió ayer.
“Desde ayer en la noche, tengo comunicación con sus familiares y con las personas que están cercanas a él. Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche, está en terapia intensiva”, detalló.
