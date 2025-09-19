Las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, concluyeron la etapa de comparecencias de los candidatos al cargo de titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De una lista de 18 aspirantes que cumplieron con los requisitos, tres no se presentaron, por lo que sólo entrevistaron a 15 personas. Las comisiones unidas reanudarán la sesión permanente el 22 de septiembre para aprobar el acuerdo que se enviará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Recibido el listado de las personas candidatas, la Junta de Coordinación Política determinará el acuerdo con la propuesta del nombre de la persona candidata apta a Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

FGR.

A más tardar el 24 de septiembre de 2025, en sesión correspondiente de la Cámara de Diputados, se dará a conocer al Pleno el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la propuesta del nombre de la persona candidata apta, y se procederá a su discusión y votación con las dos terceras partes de sus miembros presentes, al término de lo cual rendirá la protesta constitucional ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la misma sesión.

