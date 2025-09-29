Diputadas y diputados federales de la Comisión de Hacienda "descafeinaron" la iniciativa de reforma a la Ley Aduanal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual fue modificado para que el plazo de la patente de agente aduanal tenga vigencia de hasta 40 años.

Las modificaciones están plasmadas en el proyecto de dictamen de la reforma a la Ley Aduanera que comenzó a circular entre legisladoras y legisladores la tarde de este lunes.

La iniciativa presidencial proponía que tanto la patente de agente aduanal como la autorización de la agencia aduanal tuvieran una vigencia de diez años, prorrogables por un plazo igual, “siempre y cuando la solicitud se presente durante el último año de vigencia y se sigan cumpliendo con los requisitos por los cuales le fue otorgada”.

Lee también Diputados y ABM buscan dar “certezas a los ahorradores”, tras propuesta de Sheinbaum sobre aumentar cobro de ISR

Sin embargo, en el proyecto de dictamen, en poder de EL UNIVERSAL, se estableció que “la patente es personal e intransferible y tendrá una vigencia de veinte años, la cual podrá prorrogarse por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante el último año de vigencia de la patente y antes de los últimos cuatro meses de la conclusión de su vigencia”.

Lo anterior, “siempre y cuando se cumplan los requisitos vigentes previstos para su otorgamiento y el agente aduanal no haya sido inhabilitado o suspendido en más de tres ocasiones”.

Dicha modificación se da luego de una serie de reuniones que las y los integrantes de la Comisión de Hacienda sostuvieron con autoridades aduanales, quienes pidieron relajar los plazos al considerar que eran muy severos.

Lee también IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social en 2028

Como parte de la argumentación, en el proyecto de dictamen se puntualiza que es importante brindar mayor certeza a los agentes y agencias, respecto de las inversiones que han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo para brindar sus servicios.

“En este sentido, proponemos modificar el plazo de diez años para lograr la estabilidad financiera y una posición sólida en el mercado suficientes para operar, crecer y seguir invirtiendo, a fin de asegurar que sus funciones se ejerzan de forma continua y profesional en beneficio de sus clientes; es por ello que esta dictaminadora considera adecuado establecer que el plazo sea de veinte años”

Otra modificación, es el plazo de certificación de los agentes, toda vez que la iniciativa presidencial planteaba la obligación de los agentes aduanales de certificarse cada dos años, “a fin de que las personas a las que les presten sus servicios puedan contar con personal confiable y competente”.

Lee también Sheinbaum descarta investigación contra Rocío Nahle por robo de combustible; gobernadora disminuyó los permisos de importación, dice

Sin embargo, el proyecto establece que dicha certificación se realizará cada tres años.

“Consideramos que el plazo establecido de dos años debería ampliarse a tres años, ya que con ello se logrará mantener los estándares de actualización y profesionalización continua que se requieren para llevar a cabo el despacho aduanero, sin que ello implique mayores cargas administrativas tanto para los agentes aduanales, agencias aduanales y para la autoridad”, señala el documento.

El proyecto de dictamen estaba programado para ser discutido y votado al interior de la Comisión de Hacienda en punto de las 10:00 horas de este martes, sin embargo, la sesión se pospuso para el lunes 6 de octubre a las 10:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv