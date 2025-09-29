Al señalarle que el general en retiro Eduardo León Trauwitz presentó a la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, un informe con pruebas del robo de combustible, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó una investigación contra la ahora gobernadora de Veracruz por Morena.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Nahle disminuyó de manera muy importante los permisos de importación.

“Ella no es investigada. Ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía: ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación”, destacó la titular del Ejecutivo federal.

Resaltó que su gobierno inició la investigación por huachicoleo fiscal en marzo y lo que ocurrió antes es parte de la investigación: “Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información, estoy segura de que estaría en condiciones de informarlo”.

“Ella por ningún motivo está bajo investigación, insistió la Mandataria federal.

Acusó que en el periodo del expresidente priista Enrique Peña Nieto se abrieron los permisos de importación “de manera indiscriminada”, pero afirmó que Nahle los disminuyó.

