Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Al señalarle que el general en retiro Eduardo León Trauwitz presentó a la entonces secretaria de Energía, , un informe con pruebas del robo de combustible, la presidenta descartó una investigación contra la ahora gobernadora de Veracruz por Morena.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en , Sheinbaum Pardo aseguró que Nahle disminuyó de manera muy importante los permisos de importación.

“Ella no es investigada. Ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía: ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación”, destacó la titular del Ejecutivo federal.

Resaltó que su gobierno inició la investigación por en marzo y lo que ocurrió antes es parte de la investigación: “Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información, estoy segura de que estaría en condiciones de informarlo”.

“Ella por ningún motivo está bajo investigación, insistió la Mandataria federal.

Acusó que en el periodo del expresidente priista se abrieron los permisos de importación “de manera indiscriminada”, pero afirmó que Nahle los disminuyó.

