Después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) colapsó por las lluvias registradas este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este paro fue por un rayo que cayó en la torre de control.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se trató de “lluvias extraordinarias” y por este rayo se tuvieron que reiniciar los sistemas y esto es algo que no se puede diagnosticar.

“Cayó un rayo en la torre de control, entonces por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas, y por seguridad, lo que se hace en estos casos, es parar las operaciones hasta que no pueda entrar en funcionamiento nuevamente. La razón fue esta: cayó un rayo en la torre de control”, explicó.

Al referir que se tiene pararrayos en la torre de control, mencionó que “es algo imposible de diagnosticar”: “No es que se pueda evitar, sencillamente tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra o muy raro que ocurra, pero si llega a caer, se tiene un protocolo de atención para evitar un accidente”.

Al señalarle que las pistas del AICM se encuentran en mal estado, la titular del Ejecutivo federal aseguró que se da mantenimiento.

Acusó que medios y periodistas han señalado que la culpa de las inundaciones en el oriente del Estado de México es porque gobierna Morena.

“O sea, igual los gobiernos de Morena han de haber sido los culpables de la inundación en España o de la inundación en Texas o de las inundaciones que ha habido en todos los lugares del mundo”, expresó al destacar el Túnel Emisor Oriente.

Comentó que se han hecho obras permanentes como el sistema de drenaje en Chalco, que han evitado inundaciones: “Estamos analizando, junto con la Ciudad de México y el Estado de México, para ver particularmente esta zona del oriente”.

