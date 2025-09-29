La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de este lunes, la Secretaría de Bienestar levantará un censo de personas afectadas por las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana en la zona metropolitana del Valle de México.

"Bienestar va a estar en las colonias en donde ya se puede entrar. Ya está, a partir del día de hoy, levantando censo junto con el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno del Estado de México y vamos a apoyar a todas las familias".

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, indicó que equipos de la dependencia federal ya salieron para brindar la atención a las personas damnificadas por las lluvias del pasado 27 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa y en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

“Desde el día de ayer ya estamos planificando el operativo de apoyo para los municipios de Nezahualcóyotl e Iztapalapa, ya nuestro personal está trasladándose, de hecho ya debe estar llegando a los puntos donde ya el agua nos permita empezar a realizar el censo, con el programa de Emergencia y Natural. Pero ya estamos rumbo al territorio”, mencionó la secretaria de Bienestar.

Conagua resalta atención a las inundaciones

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que al día de hoy se ha logrado abatir los niveles prácticamente en su totalidad de las inundaciones que se registraron en el Valle de México.

En Palacio Nacional, el titular de la Conagua señaló que las lluvias que se registraron fueron "un hecho atípico".

"Estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas. La lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estamos hablando de que cayeron, en términos de cómo se mide la lluvia, alrededor de 75 milímetros".

Indicó que aún se tienen inundaciones, particularmente en dos colonias del municipio de Nezahualcóyotl.

“El problema mayor lo tenemos en Nezahualcóyotl, prácticamente en dos colonias: Villada y ampliación Vicente Villada […] hay una buena cantidad de calles aun con inundaciones”, señaló.

