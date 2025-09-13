Más Información

San Luis Potosí, SLP.- Mientras esperan la llegada de la presidenta a su evento de rendición de cuentas, seguidores de Morena y del Partido Verde aguardan entre gorras "del Gobierno de México" y de "la Secretaría de Bienestar".

Comerciantes ofrecen, sombreros, playeras, pines, cordones, estampas y otros productos con los logotipos oficiales dely de la dependencia.

Además, ofertan chalecos color guinda con el logotipo de Morena en 250 pesos, mientras que las gorras y sombreros van de los 150 a los 300 pesos.

Los vendedores refieren que son "imitación" y nada tienen que ver con el Gobierno de México: "No es mercancía oficial".

También ofrecen tazas con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y muñecas que asimilan a Sheinbaum Pardo.

