La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió que no se puede dar mucha información sobre el huachicoleo fiscal porque “está en proceso de investigación”.

En su conferencia mañanera de este martes 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que “administrativamente se ha avanzado mucho” e incluso se han retirado permisos.

“A ver si el martes, que viene el Gabinete (de Seguridad) puede ampliar un poco. Está en proceso de investigación, desde la falsificación en el reporte de pedimento, se llama de importación, hasta el involucramiento que hay en la cadena y las empresas también.

“Se está investigando todo, no se puede dar mucha más información porque está en proceso de investigación, pero como lo dije ayer, se está investigando. Y si el martes puede haber un avance, le pedimos al Gabinete que pueda avanzar en ello”, dijo la Presidenta.

Añadió que “mucho se ha actuado” porque se han revisado los lugares: “Administrativamente, se ha avanzado mucho, se han retirado permisos, incluso agentes aduanales; o sea, se ha avanzado mucho, retirado permisos de importadores, administrativamente por parte de Secretaría de Energía y además lo penal”.

En su mañanera de ayer lunes, la Presidenta afirmó que en las investigaciones por robo de combustible, su gobierno no protegerá a nadie y que las investigaciones que se llevan a cabo “es a todos los niveles”.

Sheinbaum Pardo evitó mencionar si se investiga a servidores públicos, al argumentar que mientras se realizan las investigaciones no se puede dar información.

"Es difícil de informar, o más bien, no es difícil, no se puede informar cuando hay una investigación en proceso. Pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí. O sea, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles", dijo.

