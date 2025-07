La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en las investigaciones por robo de combustible “no vamos a proteger a nadie“, y que las investigaciones que se llevan a cabo “es a todos los niveles”.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal evitó detallar si se investiga a servidores públicos al argumentar de que mientras se realizan las investigaciones no se pueden dar información.

“Es difícil informar, o más bien, no es difícil, no se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí. La investigación es a todos los niveles, a todos los niveles”.

“¿Por qué hasta ahora solo han caído particulares?“, se le preguntó en Palacio Nacional.

Lee también Tabasco, el edén del huachicol; se dispara robo de combustible en la entidad

“Ustedes saben que para poder detener a una persona, a veces se cree que detener a una persona es muy sencillo, a un presunto delincuente, obviamente, para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas, tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez esperando que un juez actué conforme a Derecho, pues lleva su tiempo. Entonces las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las pruebas para que haya las detenciones de los presuntos responsables“, respondió.

“Entonces, ¿si se puede decir que existen funcionarios involucrados?“, se le insistió.

"Hasta que no salga la investigación no podríamos dar más información", contestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr