Villahermosa.— Tabasco se ha convertido en uno de los principales centros operativos del país de robo, venta y distribución de combustible ilícito, mejor conocido como huachicol.

En lo que va del presente año, las autoridades han reportado el decomiso de más de 16.8 millones de litros de huachicol en diversos operativos registrados principalmente en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro, donde está la capital del estado.

Estos municipios se encuentran precisamente en la ruta que va del complejo petroquímico Cactus, en Reforma, Chiapas, a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso.

El problema creciente ha hecho necesaria la participación de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), así como de las autoridades locales, que participan en distintos operativos en esta región.

Anteriormente no se habían reportado en Tabasco grandes decomisos de huachicol; sin embargo, recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se ha referido en varias ocasiones a la situación que impera en el estado.

El pasado martes 8 de julio, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó los últimos decomisos efectuados en Tabasco, y reveló que el grupo criminal La Barredora y un remanente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están ligados a estas actividades ilícitas.

“En Cunduacán, Tabasco, se realizó un cateo en un predio vinculado a un grupo delictivo donde se aseguraron cerca de 400 mil litros de diésel, dos tractocamiones, dos semirremolques y tres contenedores de almacenamiento móvil. En otra acción realizada en el estado se aseguraron 880 mil litros de hidrocarburo, siete vehículos y dos montacargas”, señaló el funcionario.

“En la zona, por ejemplo, de Tabasco, está involucrada también la célula de La Barredora y un remanente de Cártel Jalisco”, apuntó.

Decomisos millonarios

De acuerdo con los reportes publicados por las autoridades, en los últimos 13 operativos en Tabasco —hechos entre el 30 de enero y el 1 de julio de 2025— se han incautado un total de 6 millones 879 mil 450 litros de huachicol. Sin embargo, la cifra total es mucho mayor.

El 9 de junio pasado, el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, reportó en rueda de prensa con el gobernador de Tabasco, Javier May, que del 1 de enero al 31 de mayo de 2025 se habían asegurado en la entidad casi 15 millones de litros de combustible ilegal.

“Y ni se diga del hidrocarburo. El aseguramiento, el año pasado llevaban un millón de litros, ahorita tenemos casi 15 millones de litros de hidrocarburo asegurado, principalmente en centros de depósito y de distribución que tenían aquí”, expuso López Martínez.

En ese sentido, a los 15 millones de litros reportados por la 30 Zona Militar habría que sumarle un millón 875 mil 450 litros que fueron incautados en los últimos tres operativos, de los cuales informaron las autoridades.

El 2 de junio en Cunduacán, 595 mil litros incautados; el 27 de junio, en los límites de Cárdenas y Cunduacán, 400 mil litros más, y el 1 de julio, nuevamente en el municipio de Cunduacán, 800 mil litros, lo que hace un total de 16 millones 875 mil 450 litros de combustible.

El pasado 29 de mayo se informó del decomiso de 3 millones de litros de combustible robado en una ranchería del municipio de Centro. En el operativo participaron fuerzas federales. Foto: CUARTOSCURO

Además, en lo que va del año se ha detenido a siete personas relacionadas con robo de hidrocarburos y se decomisaron 3 mil 904 contenedores, 27 camionetas, dos motobombas, cinco autotanques, tres pipas, 24 tractocamiones, una planta de luz y 13 predios, únicamente en estos cuatro municipios.

Grupos opositores

Al señalar que debido a los grandes volúmenes de combustible ilegal incautados en diversas zonas del estado es casi imposible que las autoridades no hayan detectado antes esta actividad ilícita, partidos de oposición acusan la complicidad de autoridades en la red de huachicol que impera en Tabasco.

Al respecto, el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso local, Nelson Gallegos Vaca, aseveró que es evidente que en estas operaciones ilegales hay toda una red de complicidades entre funcionarios de los tres órdenes de gobierno, que deben ser investigados y, si es necesario, sancionados.

“Esperemos que no sean cortinas de humo, porque se han decomisado predios, se han hecho órdenes de cateo, pero no hay detenidos. Cómo pueden funcionar esos delitos sin estar quienes lo cometen”, cuestionó.

“Para que eso transite deben estar coludidas muchas autoridades en todos los órdenes de gobierno, y es ahí por donde tiene que empezar el gobierno a detener, a poner un orden, si es que de eso se trata y si eso es lo que quieren hacer, no solamente estar enseñando supuestos decomisos. Ojalá y no sea un show”, indicó el legislador.

Por su parte, el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, dijo no ver una verdadera investigación contra la red de robo de combustible, sino toda una red de complicidades.

“El martes 2 de julio se decomisaron 880 mil litros de combustible robado en Cunduacán. Una operación federal con vehículos, montacargas y mil contenedores. ¿Y qué no se dijo? Pues que no hay detenidos de peso, que no existen carpetas judiciales públicas, que no se investigan los daños ambientales, ni las complicidades locales.

“Mientras no se toquen las redes policiacas, logísticas y financieras, el huachicol seguirá siendo un negocio redondo con olor a complicidad estatal”, advirtió el también exdiputado del PRI.

Organizaciones delictivas

Sobre este tema, el gobernador Javier May Rodríguez ha señalado que las organizaciones delictivas financian sus actividades ilícitas con la venta de combustible robado.

“Se les está pegando a las organizaciones delictivas en el tema financiero, porque esto era para financiar las organizaciones delictivas que iban ahí a la venta de hidrocarburos, era donde se financiaban, donde tenían los ingresos. Se les está pegando en el tema económico, pero también en la detención de personal que eran operativos que tenía”, declaró.

Según su versión, había quienes se sentían intocables cometiendo el robo de hidrocarburos, pero ahora, en coordinación con las autoridades federales, se actúa para frenarlos.

“No hemos dado tregua y vamos a continuar sin bajar la guardia, sin tampoco echar campanas al vuelo porque [los grupos criminales] tienen la capacidad de reorganizarse, pero cada vez les está costando más trabajo”, afirmó el gobernador.

También repitió el discurso oficial de que “no hay intocables, y quien cometa un delito se le aplicará la ley. Hay cero impunidad”.