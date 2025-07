"Ya está saliendo toda la pudrición": Hermano de AMLO ante la orden de aprehensión contra ex-secretario de seguridad de Tabasco

Después de la orden de aprehensión contra el ex-secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el secretario de gobierno tabasqueño, José Ramiro López Obrador, comentó que "ya está saliendo toda la pudrición".

En entrevista con la emisora tabasqueña de radio XEVT, el hermano del ex-presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró acerca de la actual situación de dicho funcionario público, cuyo cargo ejerció durante la administración del ahora senador morenista Adán Augusto López.

"Está la orden de aprehensión de él (Bermúdez Requena) y de otro más. Desde que sale del país huyendo, ya no es la policía local, es la internacional que lo anda buscando, rastreando. Hasta donde tenga que llegar, a tope. El compromiso de Javier May es con los ciudadanos, no con los delincuentes ni la mafia".

#VideoVT📹 "Ahí está saliendo toda la pudrición", comentó el secretario de Gobierno, José Ramiro López, al preguntarle de las constantes negativas que dio el ex titular de la @SSPCTabasco, Hernán Bermúdez, cuando se le cuestionó sobre la presencia del crimen organizado en… pic.twitter.com/76NsK3lAaT — xevt - xhvt (@xevtfm) July 13, 2025

Por otro lado, el gobernador de Tabasco, Javier May, no comentó nada al respecto, pero invitó a los medios de comunicación a acudir a su conferencia mañanera con el fin de brindar datos. "Mañana platicamos de eso".

#VideoVT📹El gobernador, @TabascoJavier, invitó a los medios de comunicación a "preguntar y "platicar" mañana del tema del ex secretario de seguridad de #Tabasco, en la conferencia matutina pic.twitter.com/xctZIRDlSq — xevt - xhvt (@xevtfm) July 13, 2025

Giran orden de aprehensión contra ex-secretario de Seguridad de Augusto López

Este domingo, el comandante de la 30 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Miguel Ángel López Martínez, anunció la orden de aprehensión contra el ex-secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tabasqueño a causa de que se le acusa de fungir como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora.

Agregó que cuando salió del gabinete en diciembre de 2023, aumentó la inseguridad, la violencia y las ejecuciones. Una primera orden fue expedida el pasado 15 de febrero de 2025, mas un día antes Hernán Bermúdez Requena abandonó el país con destino de Panamá.

Después se dirigió a España y Brasil, debido a lo cual el Gobierno de México mantiene contacto con la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

