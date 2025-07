Una ola de cierre de restaurantes es la que ahora enfrenta Tabasco, que en los últimos meses ha reportado que al menos una decena de establecimientos han bajado sus cortinas.

El más reciente de estos, fue el restaurante Levantina, ubicado en Plaza Usuma, que en un comunicado y sin precisar las causas, dio a conocer que cerrará sus puertas de manera indefinida.

"Cada encuentro, cada brindis y cada momento compartido ha dejado una huella imborrable en nosotros. Gracias por hacer de este lugar algo más que un restaurante", refirió.

Señaló que terminaban "un ciclo", pero que no pierden la esperanza de volverse a reencontrar con sus clientes en un "nuevo comienzo".

Comunicado de Vips Villahermosa por cierre de su establecimiento (11/07/2025). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANIRAC Tabasco), dijo que en la entidad habían cerrado nueve restaurantes, por lo que, ahora serían 10; Sin embargo, a decir del gobernador Javier May Rodríguez, estos bajaron sus cortinas porque no mejoraron el servicio que ofrecen a los clientes o porque hay mucha competencia en el sector.

"Sobre todo el tema de restaurante de servicios, que es el que ha tenido algunos cierres, tiene que ver porque no mejoraron el servicio o hay mucha competencia, o la calidad del servicio no es la adecuada, o no tienen espacios para estacionamiento, todo eso tiene que ver”, refirió.

"Y hay otros negocios que han ido creciendo muchísimo, tienen mucha afluencia y tienen mucho éxito, pero tiene que ver con una política que están implementando, esa estrategia les ha funcionado", aseveró.

Asimismo, afirmó que, por cada negocio que baja su cortina, se abren dos nuevos establecimientos, por lo que, dijo que hay crecimiento económico en la entidad.

Cabe señalar que, a la fecha han cerrado los restaurantes, Sirleon, Ancestral Roof Top, Via 3 Cafe Bistro, Pizza Hut Méndez, VIP's Centro, La Playa, R Burguer, Colosso, Chicago Mx, Leo Carrizal, Leo Paraíso, Jhonnys Pizza Pomoca, Jhonnys Plaza Bugambilias, Tampico Truck Real del Ángel y Levantina.

