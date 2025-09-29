La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, y sus miembros para impulsar la “certidumbre jurídica al sistema financiero”.

“Es necesario que haya un proceso deliberativo que dé certezas a los ahorradores, que de certezas a la ciudadanía, y yo espero que podamos encontrar en este proceso legislativo cause a las distintas iniciativas que se han presentado, para dar certezas a ambos… y que también esta asociación sepa que en esta Cámara de Diputados haremos todo el proceso de manera transparente, plural y apegada a la legalidad”, dijo.

Dicha reunión se dio después de que el pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal propusiera, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) contenida en el Paquete Económico 2026, aumentar la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ahorradores, para pasar de 0.50% que se aplica actualmente a 0.90% para el siguiente año.

Lee también "Sé de parte de quién es": Adán Augusto asegura saber quién está detrás de filtraciones

López Rabadán señaló que es indispensable la interlocución con quienes manejan las inversiones y los ahorros de más de 60 millones de mexicanos, es decir, de 6 de cada 10 adultos en este país.

“Es importante dar certeza de que los procesos en esta Cámara de Diputados serán públicos, transparentes y plurales, para que los usuarios del sistema financiero sepan que los dictámenes que impacten su patrimonio se harán de manera inteligente y abierta, pensando en los ciudadanos”, señaló la presidenta de la Mesa Directiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr