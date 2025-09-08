Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

La entrega del Paquete Económico 2026 se retrasó en el Congreso de la Unión, ya que en una primera instancia se contemplaba la ceremonia a las 17:00 horas en la Cámara de Diputados, y a las 20:00 horas en el Senado de la República.

Sin embargo, en San Lázaro se modificó la hora de la recepción hasta en tres ocasiones. En la primera modificación, se pasó la entrega-recepción a las 18:00 horas; después a las 20:00 horas.

Y finalmente, trascendió que la entrega del Paquete Económico 2026 se realizará hasta las 22:30 horas en la Cámara de Diputados, y una hora después en el Senado de la Republica.

Se espera que el secretario de Hacienda y y Crédito Público, Edgar Amador, ofrezca una conferencia de prensa mañana, 9 de septiembre, a las 11:00 horas, en Palacio Nacional, para presentar el Paquete Económico 2026.

