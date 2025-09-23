Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

“Yo no hago caso a mafufadas”, respondió el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, al ser cuestionado sobre la denuncia que interpuso el PRI ante instancias estadounidenses por supuestamente formar parte del presunto “Cártel de Macuspana”.

Por otra parte, y tan solo unas horas después de que el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara anunció un conversatorio para escuchar diversas voces sobre la propuesta presidencial de reforma a la Ley de Amparo, el líder parlamentario descartó ese ejercicio y anunció que la iniciativa será aprobada la próxima semana.

“El martes debe de discutirse en comisiones unidas y si todo marcha bien debemos estarla votando el próximo miércoles. No va a haber ni conversatorio ni parlamento abierto”, recalcó el tabasqueño en entrevista.

Cuestionado del por qué no se abre la iniciativa a una discusión nacional para escuchar opiniones, Adán Augusto López aseguró que “todos los días escuchamos al pueblo”.

Por otra parte, el senador morenista desestimó la denuncia que Alejandro Moreno interpuso ante organismos como la DEA y el FBI en Estados Unidos contra los morenistas que a decir del dirigente del PRI integran el “Cártel de Macuspana”.

“Yo no le hago caso a las mafufadas”, señaló.

Además, Adán Augusto López negó haber sido señalado de tener algún nexo con el grupo criminal de La Barredora.

“Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, luego entonces, ni usted ni yo ni ninguno de los presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente”, respondió a un reportero.

