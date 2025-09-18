Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Morena y sus aliados al interior de la Junta de Coordinación Política del Senado, acordaron quitar la presidencia de la Comisión de Marina al senador del PRI, , bajo el argumento de que al renunciar Néstor Camarillo a la bancada tricolor, ya no le corresponde ese espacio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, , aseguró en entrevista no se trata de una revancha contra Alito Moreno.

“Se lo digo claramente. El pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambio la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le correspondían”, comentó.

Al iniciar la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , anunció el acuerdo por el cual deja de ser presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Moreno, y en su lugar se nombró al morenista Carlos Lomelí Bolaños.

