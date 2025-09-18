Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Morena y sus aliados al interior de la Junta de Coordinación Política del Senado, acordaron quitar la presidencia de la Comisión de Marina al senador del PRI, Alejandro Moreno, bajo el argumento de que al renunciar Néstor Camarillo a la bancada tricolor, ya no le corresponde ese espacio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, aseguró en entrevista no se trata de una revancha contra Alito Moreno.

“Se lo digo claramente. El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambio la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le correspondían”, comentó.

Al iniciar la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció el acuerdo por el cual deja de ser presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Moreno, y en su lugar se nombró al morenista Carlos Lomelí Bolaños.

mahc/apr