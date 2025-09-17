Más Información

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Ante llegada de Paraguay a México de , señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, el senador Adán Augusto López se dice tranquilo y sin preocupaciones.

En entrevista, aseguró que no tiene nexos con el grupo criminal de “La Barredora” y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público.

En breve más información...

Lee también

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses