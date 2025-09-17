Más Información
Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”
Ante llegada de Paraguay a México de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, el senador Adán Augusto López se dice tranquilo y sin preocupaciones.
En entrevista, aseguró que no tiene nexos con el grupo criminal de “La Barredora” y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público.
