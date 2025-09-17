Más Información

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó de “ridículas” las criticas y señalamientos de Adán Augusto López en su contra, ello después de que se detuviera en Paraguay al presunto líder del grupo criminal La Barredora, quien fue su secretario de Seguridad, .

“Es francamente ridículo. Ahora resulta que, dice ese comunicado, por lo poco que leí, que yo no dije nada y no actué cuando murió en un accidente Ramón Martín Huerta, que era el secretario de Seguridad Pública, es una de las barbaridades que dice el comunicado”.

“¿Saben cuántos años tenía yo cuando fue ese accidente en el que falleció Ramón Martín Huerta?: yo tenía 25 años. ¿Y saben qué cargo público relevante ocupaba yo en el gobierno federal?: ninguno”, dijo en entrevista.

A pregunta expresa si el PAN podría desconocer al coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, ante estos acontecimientos, dijo que “nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, aunque les moleste, de señalar los errores”.

“Las desviaciones del gobierno, el endeudamiento brutal, los vínculos con el crimen organizado, su involucramiento en el peor acto de corrupción en la historia de México, que es el huachicol fiscal; y si esto les molesta, pues lo sentimos mucho porque nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad”.

Anaya insistió en que en el fondo lo que hay son distractores, porque lo que Morena quiere es que se hable de otras cosas, “refritos”, absurdos, cosas ridículas porque no quieren que hablemos de la manera en la que están endeudando al país, de sus vínculos con el crimen organizado y del escándalo del huachicol fiscal que, lamentablemente, llega hasta los más altos niveles del gobierno de .

