Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

La presidenta rechazó que la sustitución del general Miguel Ángel López Martínez al mando de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, haya sido por revelar que existía una orden de aprehensión contra , exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "".

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este cambio de adscripción del general son parte de los relevos que existen dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

"No tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función, tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo, relevan a los generales o quien esté de responsable en una región o una zona militar, y normalmente lo que hacen es cambiarlo de zona.

"No tiene que ver con eso, sino hubiera sido de inmediato. Imagínense. No tiene que ver con su declaración", dijo.

Ayer martes, el general de brigada, Jesús Alejandro Adame Cabrera, asumió el mando de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, en sustitución del , quien había asumido el puesto en febrero.

El excomandante de la 30 Zona militar, Miguel Ángel López Martínez, reveló, en julio de este año, que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC).

En una entrevista con , el militar informó que se buscaba al exfuncionario, así como otros de los líderes de "La Barredora".

“Entonces el exsecretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez Requena, tiene orden de aprehensión, ya tiene orden de aprehensión. Prada, Ulises Pinto, El Rayo, La Mosca, El Gato, esos no tenían orden de aprehensión, no decimos los nombres por no… lo importante es eso”, declaró.

