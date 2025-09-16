Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

El general , secretario de la Defensa Nacional (), llamó a la unidad nacional para desterrar las conductas antisociales que dañan a México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

En el marco del primer de la presidenta por el 125 Aniversario de la independencia de México, el general secretario exhortó a la sociedad mexicana a impulsar la educación, la igualdad, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte, así como fortalecer la unión familiar y la participación ciudadana, para seguir construyendo un mejor México.

"Quiero finalizar haciendo un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

Lee también

"Con unidad nacional, desde nuestras trincheras impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el , el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces juntos con unidad nacional. Sigamos construyendo un mejor México", señaló.

Orgullo de que por primera vez una mujer encabece el desfile: Ricardo Trevilla

El secretario de la Defensa Nacional aseguró que todas las Fuerzas Armadas se sienten orgullosas de participar en este desfile, que por primera vez, destacó, tiene a una mujer como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

"Nos sentimos sumamente orgullosos y emocionados al participar en este evento en el que por primera vez en toda la historia del país, una mujer jefa de Estado, nuestra Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, presidirá esta parada cívica militar".

Lee también

Añadió que este evento también es histórico, ya que en contribución a la de igualdad del gobierno, "de manera inédita participarán en este importante evento más de 5 mil mujeres representando dignamente al Ejército", de los 16 mil efectivos que participarán en total.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses