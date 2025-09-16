La diputada panista Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados, celebró que México es plural y destacó el papel actual que tienen las mujeres en México.

Al llegar al Desfile Cívico Militar, por el 215 aniversario da la Independencia de México, López Rabadán destacó que ella encabeza San Lázaro, la presidenta Claudia Sheinbaum la Presidencia, y Laura Itzel Castillo el Senado.

"Es un día importante para el país, hoy estaremos representando (...) Es tiempo, sin lugar a dudas, para las mujeres, para que podamos construir una buena política a favor de las y los ciudadanos.

"Es un día importante para la República, y estoy representando a mis compañeras, a mis compañeros diputados ", declaró la diputada de Acción Nacional.

Reconoció las arengas que hizo la Presidenta en su Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional, en el que destacó a las mujeres.

"Este hermoso país se ha construido a lo largo de mucha historia con mujeres trabajadoras", declaró.

Al Zócalo han llegado integrantes del Gabinete, como Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

