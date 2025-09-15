La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer grito de Independencia, este lunes 15 de septiembre, con un Zócalo completamente lleno.

A las salió al palco de Palacio Nacional, la acompañó su esposo Jesús Tarriba, y su gabinete.

Arengas de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum

¡Viva la Indenpendencia!

¡Viva Miguel Hidalgo!

¡Viva Josefa Ortiz Tellez Girón!

¡Viva Miguel Hidalgo!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertudris Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina la capitana!

¡Viva las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre independencia y soberano!

¡Viva la México¡, ¡Viva México!

La Arrolladora Banda El Limón canta en el Zócalo de la CDMX

Previo a la ceremonia por el 215 aniversario de la Independencia de México, La Arrolladora Banda El Limón cantó sus éxitos y los asistentes corearon, gritaron y brincaron al ritmo de la música.

Mexicanos cantan con la Arrolladora Banda el Limón, previo al Grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

También, estuvo Alejandra Ávalos y Legado De Grandeza, un colectivo de músicos y cantautores que interpretamos el “Himno Migrante”.

Mexicanos acuden al Zócalo de la CDMX para presenciar el primer grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

