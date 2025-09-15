Más Información
La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer grito de Independencia, este lunes 15 de septiembre, con un Zócalo completamente lleno.
A las salió al palco de Palacio Nacional, la acompañó su esposo Jesús Tarriba, y su gabinete.
Arengas de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum
¡Viva la Indenpendencia!
¡Viva Miguel Hidalgo!
¡Viva Josefa Ortiz Tellez Girón!
¡Viva Miguel Hidalgo!
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva Gertudris Bocanegra!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Manuela Molina la capitana!
¡Viva las heroínas anónimas!
¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
¡Vivan las mujeres indígenas!
¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
¡Viva la dignidad del pueblo de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la democracia!
¡Viva la justicia!
¡Viva México libre independencia y soberano!
¡Viva la México¡, ¡Viva México!
La Arrolladora Banda El Limón canta en el Zócalo de la CDMX
Previo a la ceremonia por el 215 aniversario de la Independencia de México, La Arrolladora Banda El Limón cantó sus éxitos y los asistentes corearon, gritaron y brincaron al ritmo de la música.
También, estuvo Alejandra Ávalos y Legado De Grandeza, un colectivo de músicos y cantautores que interpretamos el “Himno Migrante”.
