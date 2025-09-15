Más Información
Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile Cívico Militar 2025, encabezado por la Comandanta de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum, por lo que habrá cierres viales, acá te damos las alternativas viales.
Ruta y horario del Desfile Militar 2025
El Desfile Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Independencia de México inicia a las 10:00 horas y esta es la ruta:
- Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
- Hasta Campo Marte
Se prevé que los elementos terminen el recorrido de tres horas a las 13:00 horas.
¿Cuántos elementos participarán en el Desfile Militar 2025?
En la edición del desfile militar de este 2025 participarán:
- 15 mil elementos de las Defensa, Marina y Guardia Nacional
- 670 vehículos
- 100 charros
- 307 caballos
- 184 canes
- 27 águilas
- 101 aeronaves
Destaca que de los participantes, 4 mil elementos son mujeres.
Alternativas viales para circular debido al desfile militar
Debido a los cortes viales por el Desfile Militar las recomendaciones para evitar la zona puedes utilizar:
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Avenida Chapultepec
- Avenida Constituyentes
- Eje 1 Norte
- Circuito Interior
- Avenida Presidente Masaryk
Aquí puedes ver EN VIVO la transmisión del primer desfile militar de Claudia Sheinbaum
