Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile Cívico Militar 2025, encabezado por la Comandanta de las Fuerzas Armadas de México, , por lo que habrá cierres viales, acá te damos las alternativas viales.

Ruta y horario del Desfile Militar 2025

El Desfile Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Independencia de México inicia a las 10:00 horas y esta es la ruta:

  • Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional
  • Avenida Juárez
  • Paseo de la Reforma
  • Hasta Campo Marte

Se prevé que los elementos terminen el recorrido de tres horas a las 13:00 horas.

¿Cuántos elementos participarán en el Desfile Militar 2025?

En la edición del desfile militar de este 2025 participarán:

  • 15 mil elementos de las Defensa, Marina y Guardia Nacional
  • 670 vehículos
  • 100 charros
  • 307 caballos
  • 184 canes
  • 27 águilas
  • 101 aeronaves

Destaca que de los participantes, 4 mil elementos son mujeres.

Revista general a la Columna previa al Desfile Cívico-Militar de la Defensa del 16 de septiembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Revista general a la Columna previa al Desfile Cívico-Militar de la Defensa del 16 de septiembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Alternativas viales para circular debido al desfile militar

Debido a los cortes viales por el Desfile Militar las recomendaciones para evitar la zona puedes utilizar:

  • Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Constituyentes
  • Eje 1 Norte
  • Circuito Interior
  • Avenida Presidente Masaryk
Realizan pase de revista general a columna del Ejército que participará en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre: Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Realizan pase de revista general a columna del Ejército que participará en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre: Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Realizan pase de revista general a columna del Ejército que participará en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre: Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Realizan pase de revista general a columna del Ejército que participará en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre: Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Aquí puedes ver EN VIVO la transmisión del primer desfile militar de Claudia Sheinbaum

