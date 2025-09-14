Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió el proceso de elaboración de la banda presidencial que usará en el 215 aniversario del Grito de Independencia de México, que por primera vez será dado por una mujer.

En un video publicado en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió como en 10 días mujeres militares participaron en el proceso de elaboración, en el que le tomaron medidas, cortaron lienzos, bordaron el escudo nacional y solucionaron detalles para la entrega oficial a la titular del Ejecutivo federal.

Además, la Presidenta reconoció el trabajo de las mujeres militares, así como su creatividad y patriotismo.

“Portar la banda presidencial es un verdadero honor y privilegio”, expresó.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proceso de confección lleva 10 días y se realiza en las Fábricas de Vestuario y Equipo de esta dependencia, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa.

El proceso de elaboración de la banda presidencial de Sheinbaum

El primer día se toman medidas y cortan tres piezas de raso americano verde, blanco y rojo. Posteriormente, los lienzos se integran con hilo poliéster y se planchan constantemente para no perder forma, tamaño y calidad.

“Una vez unidos los tres lienzos, se procede a tomar medidas para colocar el escudo nacional. También marcan, refilan y realzan las bases del pecho, lomo y cola del águila; las responsables cosen con bastidor para asegurar el proceso.

“El escudo se borda a mano con tres tipos de hilos canutillo en colores oro y plata. Esta tarea toma 32 horas”, se describió.

Después del bordado del escudo nacional, verifican que conserve las medidas; posteriormente, colocan la parte trasera de la banda y bordan el nombre de la Presidenta.

Luego de la confección, se utiliza un maniquí con las medidas exactas de la primera mandataria para verificar la caída de la tela.

“Revisadas las medidas, se coloca el fleco canelón y se intercalan los hilos verde, blanco y rojo para coincidir con el color de los lienzos. Por último, las encargadas de la confección colocan la banda en una caja de madera y cristal para su resguardo”, se abundó.

Las Fuerzas Armadas son responsables de transportarla a Palacio Nacional para hacer entrega oficial a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum comparte proceso de elaboración de banda presidencial para la primera mujer en dar el Grito de Independencia. Foto: Presidencia

