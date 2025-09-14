A solo escasos dos días, la Ciudad de México se alista para el tradicional Desfile Cívico-Militar 2025 que se lleva a cabo cada 16 de septiembre en conmemoración al Día de la Independencia.

El desfile es una de las tradiciones más emblemáticas de México, pues no solo destaca historia y patriotismo, sino también enaltece a las fuerzas armadas mexicanas.

Cabe destacar que por primera vez en la historia de México, una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será quien encabece el desfile.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el desfile de este año: horarios, ruta, participantes y más.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar del 16 de septiembre 2025?

El evento iniciará a las 10 de la mañana y se espera que tenga una duración de aproximadamente tres horas, finalizando al rededor de las 13:00 horas.

Como es usual, contará con la presencia de miles de aeronaves, vehículos y elementos militares, concretamente con más de 15 mil elementos pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas, 670 vehículos, 100 charros, 307 caballos, 184 canes, 27 águilas y 101 aeronaves.

En el desfile de este año se destacará la participación de la mujer a lo largo de la historia de México, contando con más de 4000 mujeres que integrarán este desfile cívico militar.

Ruta oficial del desfile militar en la CDMX

La ruta oficial del desfile militar comienza en Campo Marte y se extiende hasta el Zócalo, frente a Palacio Nacional, pasando por Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

A lo largo del recorrido, de aproximadamente 10 kilómetros, se podrán ver unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, así como una impresionante exhibición aérea.

Transmisión en vivo: Dónde ver el desfile del 16 de septiembre

En caso de no querer asistir de forma presencial al desfile, siempre existe la opción de poder verlo desde la comodidad de tu casa.

El evento se transmitirá en vivo de principio a fin, por medio de las redes sociales oficiales del Gobierno de México y de las Fuerzas Armadas.

Aunado a esto, el Desfile Militar también será transmitido por diversos canales como Canal 21, 14, 11, Tv Azteca y Televisa, así como en plataformas, siendo EL UNIVERSAL una de ellas.

Cierres viales por el desfile militar

Por motivo del desfile de este 16 de septiembre, se implementarán cierres viales en diversas partes de la Ciudad de México.

En primera instancia, una de las principales avenidas que estarán afectadas son:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Zócalo

Es recomendable estar al tanto de los anuncios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad para evitar contratiempos.

Recomendaciones si planeas asistir al desfile militar

Es importante llegar temprano para encontrar un buen lugar, ya que como uno de los eventos más esperados del año, sumado a que este es público, suele llenarse antes de que inicie

Vístete cómodamente

El clima en septiembre puede ser caluroso. Lleva agua y algún tipo de protector solar; sin embargo, toma en cuenta que debido a la presencia de la tormenta tropical Mari , podría llover, por lo que también es recomendable llevar un paraguas.

podría llover, por lo que también es recomendable llevar un paraguas. Verifica zonas permitidas: Existen ciertas zonas del Paseo de la Reforma y el Zócalo donde el acceso está restringido. Consulta la información oficial para saber qué áreas estarán abiertas al público.

Con información de Daniela Wachauf

