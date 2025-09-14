Morelia, Mich.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reducción de 13.5 millones de personas mexicanas en situación de pobreza en nuestro país, de 2018 a 2024, “cimbró al mundo entero”.

Al encabezar “La Transformación Avanza”, como parte de su gira de rendición de cuentas a casi un año de haber llegado a la Presidencia, Sheinbaum Pardo repitió que se distribuyó la riqueza y dejamos de ser uno de los países más desiguales.

“Hace menos de un mes, o quizá un mes, se dio una noticia que no solamente cimbró a México, sino al mundo entero. En México, en seis años, salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. ¡Histórico!”, expresó.

En el mes de la Patria, la Presidenta reconoció como héroes y heroínas a las y los connacionales en Estados Unidos, y les envió un abrazo de dignidad, amor y orgullo. “Sepan que tiene un gobierno y un pueblo que los respalda y los apoya”, les dijo.

También reconoció a las maestras y los maestros de México “porque es de lo mejor que tiene nuestro país”.

“Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy”, declaró la titular del Ejecutivo federal al afirmar que en su gobierno se están desvaneciendo criterios machistas que había en la sociedad.

En su visita al estado 15 para rendir cuentas tras su primer informe de Gobierno, para Michoacán destacó diversas obras como la modernización del Puerto Lázaro Cárdenas, pavimentación y modernización de carreteras, tecnificación de distritos de riego, la construcción de 73 mil viviendas, más preparatorias y un hospital en la zona purépecha.

Reiteró que fue una “hazaña histórica” la elección popular del Poder Judicial.

El gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la Mandataria federal ha estado enfrentando “retos mayúsculos” porque Estados Unidos insiste en temas que “llevan a reflexionar, ser pacientes, inteligentes y perseverantes”.

“Saldremos adelante como hemos salido en su primer año de gobierno”, expresó Ramírez Bedolla al asegurar que en Michoacán se paga puntualmente a las maestras y los maestros.

Aseveró también que hay recursos en Michoacán para financiar dos teleféricos sin deuda.

“Procuro ir tras tus pasos, ahí vamos, paso a pasito”, le expresó el Mandatario estatal a Sheinbaum Pardo.

