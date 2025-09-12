Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 5 de octubre será el cierre de su gira de rendición de cuentas, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al encabezar “La Transformación Avanza” en Tlaxcala, como parte de su segunda gira de rendición de cuentas tras haber presentado su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo aseguró que está dando la cara, a casi un año de haber llegado a la Presidencia.

“Entregamos nuestro informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación desde Palacio Nacional, pero en este caso dije: `¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo´.

Lee también Sheinbaum suspende mañaneras del 15 y 16 de septiembre por festejos patrios

Claudia Sheinbaum durante su visita en Tlaxcala con motivo de su gira por los estados (12/09/2025). Foto: Presidencia

“Venimos hoy de Puebla y estamos aquí en Tlaxcala. El fin de semana pasado estuvimos en nueve estados y así hasta cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de octubre, domingo 5 de octubre. Vamos a cerrar esta gira de informe”, dijo.

Como lo hizo en un primer evento en Puebla, acusó que en el periodo neoliberal “se les olvidó el pueblo”. Repitió que de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.5 millones de personas mexicanas.

“México está floreciendo con la cuarta transformación de la vida pública”, expresó.

Lee también Sheinbaum encabezará ceremonia por víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Claudia Sheinbaum durante su visita en Tlaxcala con motivo de su gira por los estados (12/09/2025). Foto: Presidencia

Al destacar programas como Mujeres Bienestar, las becas Rita Cetina y Salud Casa por Casa, para Tlaxcala anunció, entre otras acciones, el reencarpetado de carreteras federales, obras viales, el saneamiento del Río Atoyac y la construcción de 18 mil viviendas en el estado.

En el marco de las fiestas patrias, reiteró a la comunidad mexicana en Estados Unidos que no está sola: “Ahí está su gobierno, ayudando en lo que puede”. Llamó a acercarse a los consulados para recibir ayuda.

Ante “las dificultades” en la relación con Estados Unidos por aranceles “y algunas otras cosas”, comentó que le expresó a Donald Trump que el pueblo de México es “muy valiente” y con valores.

Reiteró que México es un país libre, independiente soberano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc