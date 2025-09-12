Más Información

El informó que el horario de servicio para el próximo martes 16 de septiembre será el establecido para días festivos, es decir de las 7:00 a las 24:00 horas, en toda su red.

Aplica programa "tu bici viaja en Metro"

El próximo martes también aplicará el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”. La estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada desde el inicio de servicio hasta nuevo aviso.

Lo anterior en el marco de la conmemoración del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las opciones para acceder a la zona del Centro Histórico son Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

