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Culiacán, Sin.- Luis Antonio “N”, de 36 años de edad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, actividad que se presume inició en el mes de octubre del 2025.
Según las investigaciones una de sus víctimas, cuya identidad es confidencial, desde esa fecha comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios mediante los cuales le exigía diversas cantidades de dinero bajo amenaza.
Dado que las exigencias de dinero fueron mas constantes y de mayor cantidad, dado a las amenazas que recibía, por lo que se le realizaba transferencias bancarias o depósitos en establecimientos, esta presentó la denuncia respectiva por extorsión.
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Los elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros tras investigaciones y trabajos de inteligencia lograron recopilar datos y evidencias del probable responsable de las extorsiones, por lo que gestionaron una orden de captura que les obsequió un juez de Control y Enjuiciamiento.
Una vez que se ejecutó la orden de aprehensión a Luis Antonio “N”, de 36 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de la Región Norte del Estado, para que se determine su situación jurídica.
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