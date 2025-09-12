La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que encabezará la ceremonia en honor de las víctimas de los sismos de septiembre de 1985 y 2017, en el Zócalo de la Ciudad de México, el 19 de septiembre.

Este 2025 se cumplen 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del sismo de 2017, dos tragedias que marcaron a la capital y al país entero, dejando miles de víctimas y profundas transformaciones en materia de protección civil.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención con el Simulacro Nacional que se realizará ese mismo día.

Lee también Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

“Viene el simulacro, como todos saben, yo creo que hay que concentrarnos en ese ejercicio. A ver si viene (la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México), Laura Velázquez, el miércoles para poder platicar del simulacro, cuántos se han inscrito al simulacro. Es en todo el país y particularmente aquellas zonas de sismo, y también el sonido que ya sale en los celulares, que ya todo el mundo va a tener en su celular en ciertos lugares”, expresó.

La mandataria federal reiteró que participará en la ceremonia oficial en memoria de las víctimas y que permanecerá atenta al desarrollo del ejercicio de prevención. “Sí, vamos a estar aquí y aquí (en Palacio Nacional), pues estaremos pendientes del simulacro”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr