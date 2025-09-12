La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Martha Lidia Pérez Gumecindo, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es una mujer muy calificada y profesional, quien ha estado involucrada en el tema de búsqueda de desaparecidos desde hace mucho tiempo.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que muchos de los colectivos de búsqueda estuvieron de acuerdo con este nombramiento.

"Ayer se eligió a la titular de la Comisión de Búsqueda después de un largo proceso y a los consejeros. Muchos de los colectivos de búsqueda estuvieron de acuerdo con este nombramiento.

"Es una mujer muy calificada y que ha estado en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces fue un proceso colectivo, digamos, y pues es una profesional quien queda en este lugar".

Ayer, tras casi un mes de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la presidenta Claudia Sheinbaum había designado a Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue el responsable de anunciar la designación tras explicar que se buscó un perfil integral, con especial énfasis en las opiniones y comentarios de la ciudadanía, además de su trayectoria, experiencia, compromiso, empatía con las víctimas y su capacidad técnica.

Detalló que en días anteriores la Secretaría presentó a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México cinco perfiles destacados. Finalmente, la mandataria designó como Comisionada Nacional de Búsqueda a la maestra Marta Lidia Pérez Gumecindo, cuyo perfil combinó conocimiento técnico, jurídico y operativo con un historial de atención directa a familias y colectivos.

