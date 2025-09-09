La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, en conjunto con familiares de personas desaparecidas, fiscalías y fuerzas de seguridad, superó la meta de 100 mil metros cuadrados explorados en la zona de Cola de Caballo en la Área Natural Protegida del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, contiguo con la alcaldía Gustavo A. Madero este 8 de septiembre.

Mediante un comunicado, informó que durante la jornada de búsqueda se sumaron 27 mil metros cuadrados, lo que permitió alcanzar la meta; en el despliegue participaron 347 personas, entre ellas 28 familias, manteniendo una distancia menor a medio metro entre los buscadores.

“Con este trabajo, hoy estamos superando los 100 mil metros de exploración que nos trazamos como meta desde el inicio”, señaló Luis Gómez Negrete, comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

Foto: Especial

De acuerdo con la dependencia, no se registraron nuevos hallazgos durante esta jornada, descartando indicios de personas en las áreas revisadas.

“Estos indicadores de densidad de búsqueda nos permiten afirmar que, aunque los territorios son amplios y extensos, las acciones son minuciosas y mantienen el rigor propio de una búsqueda de carácter forense”, añadió el comisionado.

La dependencia detalló que, el operativo contó con el apoyo de cuatro binomios caninos y un dron, además de 347 personas integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos local y de Tlalnepantla, así como policías de la Ciudad y del Estado de México.

Foto: Especial

Gómez explicó que, en total, los más de 100 mil metros cuadrados explorados han arrojado 10 hallazgos forenses, con un promedio de participación de 400 personas por día. La dependencia reportó que, la búsqueda continuará el 9 y 10 de septiembre, para después iniciar una nueva jornada en otro punto.

“Compañeras, compañeros, seguimos en la búsqueda; éste es el equipo. Nos faltan dos días más aquí y vamos a cerrar con mucha fuerza. Sabemos que no siempre podemos reunir un grupo de esta magnitud, por lo tanto, tenemos que aprovecharlo”, dijo Gómez Negrete.

