Atlacomulco, Méx. -Durante la madrugadade este martes los cuerpos de las 10 víctimas del choque entre un autobús de la línea Herradura de Plata contra el tren en el municipio de Atlacomulco fueron entregados a sus familiares, siete de los fallecidos sonoriginarios de San Felipe Del Progreso donde se espera que sean velados durante el transcurso de este día.

De acuerdo con el alcalde de dicho municipio Jaime Torres Marín, lasfamiliasde los deudos, así como de los lesionados están recibiendoasesoría jurídica.

"Son cosas no muy comunes donde se desconoce el tema, pero por eso estamos nosotros brindando todo el asesoramiento jurídico y legal para que se hagan las cosas justas y que no haya abuso por parte de la aseguradora", refirió.

Lee también Accidente en Atlacomulco suma 10 fallecidos; empresa ferroviaria da condolencias a familiares de las víctimas

Respecto a los gastos funerarios, Torres Marín señaló que será la aseguradora de la empresa Herradura de Plata quien se haga cargo de cubrir cada peso para que las familias no tengan que cubrir ningún monto de dinero.

Familiares piden justicia por sus fallecidos

Afuera del Hospital General de Atlacomulco aguardan más de 15 familias de los lesionados, quienes hasta esta mañana la mayoría se reportaban delicados, exigen justicia y que la empresa se haga cargo de los gastos ya que hasta el momento no han hecho contacto con algún representante además de que desconocen el paradero del operador.

"Mi hija iba a México, ella tiene una chamaca y por eso va a trabajar para que ella salga adelante, queremos ayuda porque los choferes que contratan las líneas nunca dejan los celulares cuando manejan ese es el problema", señaló Jacinto, padre de una de las lesionadas.

Lee también VIDEO: Momento exacto en que un tren arrolla autobús en Atlacomulco; accidente deja 8 muertos y 45 heridos

Empresas se unen en apoyo a los familiares de las víctimas

A través de redes sociales, empresas en los giros de traslados ambulatorios, atención psicológica, servicios médicos y recargas de telefonía se unieron para brindar apoyo a los familiares de los lesionados que permanecen en hospitales de los municipios de Toluca, Atlacomulco y San Felipe del Progreso

Además, vecinos de Atlacomulco han hecho un llamado para llevar cobijas, alimento, agua embotellada, así como algunas despensas a los familiares que desde ayer martes pernoctaron en dichos hospitales.

En Toluca una organización civil, apoyó con alimentos y un lugar para dormir a las dos familias que esperan información de los lesionados que fueron trasladados por el Grupo Relámpagos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL