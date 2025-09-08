Más Información

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Atlacomulco, Méx.- La empresa ferroviaria lamentó el accidente registrado la mañana de este lunes en el que estuvo involucrado uno de sus trenes y un de la línea Herradura de Plata, y responsabilizó al conductor de la unidad de pasajeros de querer ganarle el paso al tren.

A través de un comunicado CPKC de México expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Agregó que su personal se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades y proporcionará la información necesaria para realizar los peritajes correspondientes.

Aumenta a 10 los fallecidos

Elevó a 10 la cifra de personas fallecidas en el accidente del tren en el municipio de Atlacomulco, todos ellos perdieron la vida en el lugar del accidente, que fue en la Zona Industrial de la carretera federal Atlacomulco- Maravatío, donde un camión de la línea pasajeros fue impactado por un tren.

Del total de los muertos, siete son mujeres y tres hombres. Todos se encontraban en el lugar; sin embargo, dos de ellos fueron localizados al remover el autobús, es decir, perdieron la vida en el impacto.

Mientras que las instancias de salud y emergencia refieren que hay 41 , de ellos suman 26 mujeres y 15 hombres.

Autobús choca contra tren en Atlacomulco, Edomex(08/09/2025). Foto: Especial
Autobús choca contra tren en Atlacomulco, Edomex(08/09/2025). Foto: Especial

Los heridos fueron traslados a:

  • Hospital General de Atlacomulco del IMSS-Bienestar
  • Hospital General de San Felipe del Progreso del IMSS-Bienestar
  • Clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • Hospital General IMSS-Bienestar de Ixtlahuaca
  • Clínica particular Santa María en Jocotitlán
  • Centro Médico de Ixtlahuaca, también particular
  • Hospital López Mateos de Toluca, del ISEM

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto ocurrió cuando la unidad de circulaba con pasajeros a bordo y fue alcanzado por el ferrocarril.

En tanto, se observan en videos captados por automovilistas testigos de los hechos, que algunos de los pasajeros en el segundo piso cayeron del autobús tras el impacto, dejando a varias personas gravemente lesionadas en el piso.

Al lugar arribaron paramédicos, bomberos, elementos de Protección Civil y la Cruz Roja, para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales de la zona, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, inició las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos.

Lista de heridos identificados

Hospital General de Atlacomulco

  • Asensio Ramírez Jorge, 43 años San José del Rincón
  • De Jesús Segundo Giovanny, 18 años, San Antonio La Ciénega, San José del Rincón
  • García Cruz Sandra, 28 años San José del Rincón
  • López Nepomuceno Carina
  • Narciso Ambrosio Guadalupe, 23 años San José del Rincón
  • Campos Francisco Rene 31 años
  • Martínez García Brenda, 24 años, San Francisco La Loma, San José del Rincón
  • Pérez González Ernestina 41 años San Felipe del Progreso (O)
  • Asencio Rodríguez Rubén, 52 años, San Miguel el Centro, San José del Rincón
  • Cruz Sánchez Daniel, 31 años San Felipe del Progreso
  • Isidro Ciriaco Antonia (o), 33 años San José del Rincón
  • Lira Santiago Omar, 23 años San Nicolas Guadalupe
  • Ciriaco Isidro Azucena, 53 años, San Miguel del Centro San José del Rincón
  • Eduardo / te García Julia, 54 años la Virgen San Felipe del Progreso
  • Sánchez Cruz José Antonio, 15 – 16, Barrio Boreje, San Felipe del Progreso
  • Lázaro Sánchez Oscar Eduardo
  • Maximino de Jesús Alberto, 50 años San Juan Evangelista, San José del Rincón
  • Segundo Segundo Jhoana, 17 años, Barrio del Carmen San Felipe
  • Martínez Segundo Margarita, 48 años, Santa Cruz San Felipe del Progreso

IMSS 252 Atlacomulco

  • Fabiola Urbina Hernández, San Felipe del Progreso (Alta)
  • Fátima Urbina Hernández, San Felipe del Progreso (Alta)
  • Esperanza Santiago Basilio, San Felipe del Progreso
  • Olivia Moreno Moreno, San Felipe del Progreso (Alta)
  • Moreno Cruz López, San Felipe del Progreso
  • Cruz López Eduardo, San Felipe del Progreso
  • Santos Sánchez Daniel, San Felipe del Progreso (trasladado IMSS Atlacomulco)
  • Lidia Esquivel Castillo, San Felipe del Progreso
  • Jessica Mejía Mejía, San Felipe del Progreso
  • Mariana Víctor Martínez, San Felipe del Progreso

Hospital San Felipe

  • Antonio Ignacio Lorenzo, 43 años, San Felipe del Progreso
  • Eduardo González López, 41, San Felipe del Progreso
  • Jesús Héctor Eduardo Mateo, 24 años, San Felipe del Progreso
  • Jazmín Segundo Matías 18 años San Felipe del Progreso
  • Roció Ramírez Ventura 21 años San José del Rincón
  • Yesica Rubio Escalante, 22 años, San Felipe del Progreso
  • Alma Iris Mendoza Quintana, 22 años (Alta)
  • Martin Esquivel Sánchez, 28 años, (Alta)
  • Yaneth Hilario Longino, 18 años (Alta)
  • Jaqueline Albino López, 34 años (Alta)
Elementos de seguridad llegan a la zona del choque entre tren y autobús en Atlacomulco Foto: Especial
Elementos de seguridad llegan a la zona del choque entre tren y autobús en Atlacomulco Foto: Especial

Hospital General

  • Rosalía Esquivel Sánchez 46 años San Felipe del Progreso
  • Juan Daniel de la Cruz Capetillo / Juan Daniel de la Cruz Chaparro, 22 años
  • Julio Octavio González López 36 años
  • Oscar Eduardo Cazares Sánchez, 25 años, Palmillas, San Felipe del Progreso
  • Karina N N

Transporte aérea al Hospital Adolfo López Mateos de Toluca

Rosa Lina Esquivel Sánchez 56 años, San Juan Evangelista San Felipe del Progreso

Pendientes por corroborar y localizar a familiares

  • Edith Cruz Reyes 33 años, Concepción del Monte San José del Rincón
  • Blanca Flor Hilario Cruz, 23 años, Ampliación San Antonio La Ciénega, San Felipe del Progreso
  • Carlos Daniel Cástulo González, Concepción Chico Mayorazgo, San Felipe del Progreso
  • Rosa María Reyes Garduño, 22 años, Tres Estrellas, San Felipe del Progreso 25
  • María de la Luz Velázquez Hernández, 55 años, San Juan Coajomulco, Jocotitlán
  • Liliana García Cristóbal, 26 años, San Licas Ocotepec, San Felipe del Progreso,
  • Valentina Lucio Flores, 20 años, Rosa del Calvario, San Felipe del Progreso

Presentes en fiscalía

  • Nancy Sánchez Reyes, 40 años, Guadalupe del Pedregal, La Palma, San José del Rincón
  • Graciela Sánchez Eduarte, San Felipe del Progreso
  • Maricela Santos Cruz, San Felipe del Progreso
