El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México darle a las alcaldías recursos adicionales para hacerle frente al Mundial de 2026.

En rueda de prensa, detalló que el gobierno local tendría derecho a más recursos federales por ser sede mundialista, además los impuestos locales también se incrementarán, por lo que este excedente también debe repartirse a las demarcaciones territoriales en donde habrá más demanda de servicios.

Dijo que sería muy injusto que los recursos excedentes que habría por el Mundial no se repartan a las alcaldías. En este sentido, propuso que se haga un Fondo Mundialista por Alcaldía, pues algunas demarcaciones tendrían más demanda que otras.

“Imagínate, van a tener más recursos y que luego nos vengan a decir que no, que nos toca parejito el incremento, pues va a ser muy injusto porque el impacto negativo de toda la demanda de servicios e inversión, pues va a ser en los polos turísticos de la Ciudad de México”, dijo.

Y añadió: “No es egoísmo, no es clasicismo, no es ningún rollo de esos para que luego no empiecen con que queremos quitarle a Milpa Alta, a Xochimilco, Iztapalapa o Tláhuac, no queremos quitarle a ninguna alcaldía, queremos que haya incremento para todas las alcaldías y, de los recursos adicionales que se van a generar por el aumento del consumo, se apliquen en las alcaldías donde habrá mayor demanda de servicio, por ejemplo, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo o Xochimilco, estoy pensando en esas, claro que puede haber otras alcaldías”.

Mauricio Tabe dijo que esperará 15 días para tener certeza de que el Gobierno local tendrá recursos extras por el Mundial, para presentar un proyecto con una expectativa presupuestal requerida para satisfacer la demanda de servicios.

Aclaró que con el incremento a la inflación no van a salir adelante, por lo que requieren un aumento presupuestal, de lo contrario, dijo, tendrían que sacar recursos de las colonias y barrios para poder enfrentar la demanda mundialista.

“Requerimos que se cree el Fondo Mundialista por Alcaldía para que esos recursos adicionales no se usen para otra cosa más que para atender la demanda de servicios urbanos, limpieza de calles, barrido, lavado, luminarias; segundo, para que se puedan reforzar las medidas de protección civil, traslado y emergencias frente a toda la demanda de servicios y de turismo; y, tercero, para tener el equipo suficiente para garantizar el orden en los los establecimientos mercantiles y la seguridad, así como más elementos y unidades de la policía en las zonas de mayor atracción de turistas”, sostuvo.

El edil panista recordó que la Miguel Hidalgo es uno de los polos turísticos más importantes que tiene la Ciudad de México, por lo que se espera que lleguen cientos de miles de turistas. “Por eso es que solicitamos que se cree este Fondo, porque va a haber más demanda de servicios y se va a requerir mayor equipo para enfrentar estos desafíos”.

