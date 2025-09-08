Más Información
La ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México) urgió que se respeten los cruces de tren para evitar accidentes como el ocurrido este lunes, en el que al menos ocho personas ya perdieron la vida.
"CPKC de México hace un llamado a la población, conductores y chóferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total en los cruces de ferrocarril, para evitar estas lamentables situaciones", apuntó la empresa en un comunicado.
El accidente tuvo lugar en el municipio Atlacomulco, Estado de México, en el que hay personas que han perdido la vida y hasta ahora se reportan al menos 46 personas heridas, luego de que un autobús de pasajeros le quiso ganar el paso al tren, dijo la ferroviaria.
Protección Civil del gobierno del Estado de México informó hasta las 08:30 horas que eran al menos ocho muertos y 45 lesionados.
Autoridades de protección civil municipal y de seguridad brindan apoyo para atender este hecho.
“CPKC de México lamenta los fallecimientos y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares. Asimismo, ya se encuentra en el sitio del accidente colaborando con las autoridades competentes y proporcionará toda la información necesaria para el peritaje correspondiente”, apuntó.
