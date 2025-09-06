Guanajuato, Gto.- En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal de Protección Civil se declaró en alerta ante el pronóstico de que las lluvias continuarán durante todo septiembre, y al registrar que la mayoría de las presas de Guanajuato están al tope.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo estuvo presente en la sesión, en donde pidió difundir entre la población las medidas de prevención, especialmente en las comunidades o colonias con más riesgos de inundaciones por las lluvias.

Dio la instrucción para que se ubiquen refugios temporales para proteger a la población en los lugares donde hay riesgos.

Ante representantes de diferentes dependencias e instituciones dijo que las dependencias e instituciones que integran este consejo trabajan para atender cualquier situación de emergencia.

La colaboración entre municipios, dependencias estatales y federales, y la participación ciudadana, es fundamental para enfrentar los retos que impone la temporada de lluvias y que seguirán este mes.

Ya se deben tener identificados los refugios temporales, al igual que las tareas que cada una de las instancias participantes tiene que realizar por la seguridad de la gente, sobre todo en los municipios que actualmente presentan un mayor riesgo por el incremento en los niveles de aguas en presas, ríos y arroyos, aseveró.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo permanente y las maniobras de extracción se realizan de manera gradual y controlada, priorizando la seguridad de las familias guanajuatenses y la protección de infraestructura.

Algunas presas que están al máximo son: El Realito, La Esperanza, Ignacio Allende, El Palote, Solís, La Soledad, Tepuxtepec.

