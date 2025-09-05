Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este viernes en Guanajuato —entidad panista— su primera gira por el país tras rendir su informe de gobierno, y aseguró que con la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo tiene coordinación para atender uno de los principales reclamos de la entidad: la seguridad.

En compañía de su equipo de trabajo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, Sheinbaum subrayó que, aunque provienen de fuerzas políticas distintas, la coordinación ha permitido enfrentar de manera conjunta la violencia que aqueja a Guanajuato.

Señaló que de febrero a la fecha los homicidios dolosos se redujeron en un 60%. “Podemos venir de distintos partidos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que hacerlo juntas y coordinadas”, expresó.

Tras primer informe, Sheinbaum arranca gira por el país en Guanajuato (05/09/2025). Foto: Presidencia

La presidenta consideró este resultado como un ejemplo de que la política puede ir más allá de las diferencias ideológicas cuando lo que está en juego es el bienestar de la población.

Además, reiteró que el tema de seguridad seguirá siendo atendido todos los días en conjunto con el gobierno estatal.

Sheinbaum llama a gobernar sin odio

En otro momento de su mensaje, Sheinbaum llamó a gobernar sin odio y con valores como la honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria.

“Se gobierna con amor, no con odios; los odios no son buenos nunca y menos para gobernar”, sostuvo.

La mandataria afirmó que la honestidad es el principal valor de su administración y que solo a través de ella se pueden garantizar obras y beneficios reales. “Cuando no hay honestidad en los gobiernos, no se puede nada”, apuntó.

Resaltó que México es reconocido en el mundo no solo por su gobierno, sino por la fortaleza de su pueblo, al que describió como honesto y generoso, con una historia marcada por la defensa de la soberanía y la justicia.

En el evento, Sheinbaum dio cifras de los programas del Bienestar en Guanajuato, y destacó la construcción del Tren México-Guanajuato, y próximamente del Tren México—Irapuato—León.

Sheinbaum durante gira por el país en Guanajuato junto a la gobernadora Libia Dennise (05/09/2025). Foto: Presidencia

Gobernadora Libia destaca coordinación con Sheinbaum

Al respecto, la mandataria estatal reconoció la coordinación con el Gobierno federal, y dijo que es clara en el tema de seguridad y que "pese a cualquier color partidista está nuestra gente por eso vamos a seguir trabajando y seguiremos haciendo equipo".

También agradeció a Sheinbaum medidas contra importación de calzado chino para apoyar industria nacional.

Al finalizar el evento, dónde se dieron cita cientos de simpatizantes de panistas y morenistas, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los asistentes cantar las "mañanitas" a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

