Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles “considerables” a los semiconductores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que afecte al proyecto Kutsari que se trabaja en nuestro país.

“No (afectaría) porque, digamos, hay una parte de la cadena de valor de los semiconductores aquí en México. Por ejemplo, esta empresa Foxconn está instalada en Jalisco y tiene incluso planteado emplearse.

“Entonces, digamos, la fabricación completa de los semiconductores es solamente una parte de la cadena, no creo que vaya a impactar”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional.

“Y en el caso de Kutsari es más bien la instalación del diseño de los semiconductores para que haya semiconductores diseñados en nuestro país, y en caso de incorporarse a la producción, sería principalmente para el mercado interno, entonces está planteado en esa perspectiva”, comentó.

Trump anunció este jueves que Estados Unidos "muy pronto" impondrá un arancel "considerable" a la importación de semiconductores, un componente clave en la carrera mundial hacia la inteligencia artificial .

"Impondremos un arancel muy pronto", anticipó Trump durante una cena en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria tecnológica estadounidense.

"No es un arancel tan alto, pero sí bastante considerable", agregó.

