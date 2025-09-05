Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

León, Guanajuato.—Al mencionar que cuando se gobierna hay un principio inviolable a la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que reconozca la labor de los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado de la frontera.

En ese sentido, Sheinbaum agradeció a Marco Rubio por qué trató a México "con mucho respeto" esto al arrancar la gira por el país en el marco del primer informe de gobierno

"(...) le dijimos algo que es muy importante para todas y para todos nosotros le dijimos, reconozca nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han crecido también la economía de los Estados Unidos", aseguró la mandataria federal

Lee también Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Sheinbaum señaló que siempre va a defender a los paisanos, "y su gobierno está siempre para protegerlos y para abrazar y sobretodo lo más importante que es el valor que se tiene cuando se gobierna para el pueblo, la entrega la honestidad, el amor y el amor a la patria".

"(...) sabemos siempre que hay un principio inviolable que es la soberanía nacional, y hoy en el mes de la patria gritamos como orgullo que ¡Viva México, independiente que viva México México, viva México!", destacó la mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp