Salamanca, Gto.- Un policía municipal fue ejecutado en el trayecto a su trabajo por hombres armados en la glorieta de la colonia Del Parque, localizada frente al Instituto de Formación Policial (Infopol) en Salamanca, Guanajuato.

La Dirección General de Seguridad Pública informó que el elemento privado de la vida es el Policía Tercero Hugo Eduardo García Ramírez, de 37 años de edad, quien al momento de la agresión conducía un vehículo Chevy rumbo al complejo de Seguridad Pública C4 para iniciar su jornada laboral.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del 4 de septiembre de 2025, en la avenida Del Parque casi esquina con calle Comonfort, a donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja y establecieron que no contaba con signos vitales.

El oficial se encontraba en el asiento del conductor con impactos producidos por arma de fuego.

Policías municipales confirmaron que el fallecido era su compañero, y que al momento de la agresión se dirigía a la base de Seguridad para cumplir con su deber.

El gobierno de Salamanca lamentó el cobarde ataque en el que murió el oficial Hugo Eduardo García Ramírez, y condenó enérgicamente los actos violentos que han atentado contra la integridad de la corporación y que afectan la paz del municipio.

Tras el crimen de este día, informó que se activó un operativo en la búsqueda de los responsables y se trabaja con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos y la localización de los homicidas.

En 2025, de enero a la fecha, 29 policías han sido asesinados en el estado de Guanajuato.

