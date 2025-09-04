Más Información

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Salamanca, Gto.- Unen el trayecto a su trabajo por hombres armados en la glorieta de la colonia Del Parque, localizada frente al Instituto de Formación Policial (Infopol) en Salamanca, Guanajuato.

La Dirección General de Seguridad Pública informó que el elemento privado de la vida es el Policía Tercero Hugo Eduardo García Ramírez, de 37 años de edad, quien al momento de la agresión conducía un vehículo Chevy rumbo al complejo de Seguridad Pública C4 para iniciar su jornada laboral.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del 4 de septiembre de 2025, en la avenida Del Parque casi esquina con calle Comonfort, a donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja y establecieron que no contaba con signos vitales.

Lee también

El oficial se encontraba en el asiento del conductor con impactos producidos por.

Policías municipales confirmaron que el fallecido era su compañero, y que al momento de la agresión se dirigía a la base de Seguridad para cumplir con su deber.

El gobierno de Salamanca lamentó el cobarde ataque en el que murió el oficial Hugo Eduardo García Ramírez, y condenó enérgicamente los actos violentos que han atentado contra la integridad de la corporación y que afectan la paz del municipio.

Lee también

Tras el crimen de este día, informó que se activó un operativo en la búsqueda de los responsables y se trabaja con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos y la localización de los homicidas.

En 2025, de enero a la fecha, 29 policías han sido en el estado de Guanajuato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses