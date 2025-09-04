Dzemul, Yucatán.- Luego de casi 12 horas sin energía eléctrica, vecinos de este municipio amarraron a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un poste en protesta por el prolongado apagón que afecta a varias zonas del municipio.

De acuerdo con los pobladores, desde que se suspendió el suministro de energía intentaron comunicarse con la paraestatal, pero no fue sino hasta la mañana de este jueves que respondieron.

Sin embargo, fue al mediodía que acudió personal de la CFE a reparar el desperfecto, pero les dijeron que era complicado y que se retirarían para volver más tarde, lo que provocó el enojo de los vecinos por lo que decidieron retener a uno de los empleados.

Pobladores hablan con trabajadores de la CFE (04/09/2025). Foto: Especial

Uno de los habitantes afectados señaló: "En Dzemul siempre padecemos de fallas eléctricas y la CFE solo hace remedios baratos, el servicio que brindan lo cobran muy caro y nunca resuelven bien".

Al lugar acudió la Policía Municipal para mediar en el conflicto, pero los vecinos advirtieron que no liberarán al trabajador hasta que la CFE restablezca el servicio de energía eléctrica. El trabajador pedía lo liberen porque "No es nuestra culpa los apagones... solo somos trabajadores".

