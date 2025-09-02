Culiacán, Sin.- En una de las calles de la colonia Villa Bonita, al sur-poniente de la capital del estado, el agente de la Policía Municipal de Culiacán, adscrito al Escuadrón de Motociclistas, Jorge Luis “N”, fue asesinado de varios disparos, a bordo del automóvil que conducía.

Los vecinos de la calle Monte Athos, de dicha colonia al escuchar los disparos, reportaron el hecho, por lo que al arribar al sitio elementos del ejército y de las policías municipal y estatal, se descubrió que la victima era un elemento activo de seguridad.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio del atentado, comprobó que Jorge Luis “N”, de 42 años de edad, había fallecido a bordo de un vehículo que conducía, muy cerca de su casa, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre este nuevo asesinato de un elemento de seguridad.

Con este nuevo homicidio doloso, suman treinta y tres el número de policías municipales, estatales y de investigación en el transcurso de este año, en caso anterior, tuvo lugar el pasado 21 de agosto, en la zona de Ciudad Universitaria, donde hombres armados privaron de la vida al comandante, Armando “N”, de 40 años.

Sobre este hecho, una llamada a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades de seguridad que sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado de la escuela preparatoria “Zapata”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa se escucharon detonaciones de armas de fuego.

En el interior de un vehìculo Nissan Sentra, de modelo antiguo, se localizó el cuerpo del comandante de la policìa, el cual recibió varios impactos de armas automáticas, en tanto que su esposa que lo acompañaba resultó ilesa.

Las fuertes detonaciones de armas automáticas causaron temor entre el personal administrativo y de vigilancia de Ciudad Universitaria, sin embargo, con el arribo de elementos de las corporaciones policiacas y del ejército, los tranquilizo.

Ocho días de este asesinato, sobre la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con el Boulevard Francisco I Madero, en el primer cuadro de la ciudad, el agente de la policía municipal, Ivan Alfonso “N”, recien salido del servicio fue acribillado con armas automáticas.

