La paciente con cáncer y usuaria de X, Lorena Estrada, denunció entre lágrimas que la máquina de simulación de radioterapia del Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no funcionaba.

"El tumor está en mi cabeza. Vivo con el miedo de no despertar otra vez, que lo único que necesito es radioterapia y no hay. Quiero ver crecer a mi hija, quiero estar con ella, pero por eso no puedo continuar", comentó frustrada y agregó que ninguna autoridad sabía la fecha en la cual podría volver a funcionar.

Sigue sin funcionar la maquina de simulación para radioterapia... cuanto mas debo esperar? @usuarios_issste @ISSSTE_mx pic.twitter.com/nGxyliGS5p — Lore Estrada❤ (@loreestrada) September 1, 2025

La dependencia de gobierno, a cargo de Martí Batres, reconoció en una tarjeta informativa una falla técnica en esta maquinaria, que fue arreglada por la empresa responsable y comenzó la reagendación de las citas para el procedimiento, entre ellas la de Estrada.

Lee también Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

La usuaria de redes sociales confirmó que funcionarios de salud la citaron con el fin de llevar a cabo la simulación de radioterapia.

"Antes que nada, muchísimas gracias por ayudarme a compartir mi video y mi situación. Hace un rato me llamaron para decirme que la máquina de simulación de radioterapia ya estaba funcionando. Para mí es importante porque entre más tiempo pasa, más avanza el cáncer", comentó.

En su actualización, Lorena Estrada declaró que nada más alzando la voz los servidores públicos escuchan a los pacientes y que en otras ocasiones no cuentan con insumos médicos ni medicamentos. "Desgasta estar buscando atención para una enfermedad tan grave como el cáncer", concluyó.

¡GRACIAS A TODOS! 💜

Mañana me citaron para la consulta y simulación para iniciar radioterapia.

Duele saber que solo al alzar la voz nos escuchan como pacientes. 🙏

Sigamos luchando para que nadie más pase por esto. ✨ @ISSSTE_mx pic.twitter.com/P0AGcjCoHC — Lore Estrada❤ (@loreestrada) September 2, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft