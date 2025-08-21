¿Cáncer de piel o lunar?

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y que cumple múltiples funciones vitales como:
- BARRERA PROTECTORA DEL MEDIO EXTERNO (Lesiones, infecciones)
- SENSIBILIDAD (Tacto, dolor, temperatura)
- REGULA LA TEMPERATURA CORPORAL (Sudoración)
- PRODUCCIÓN DE VITAMINA D CON LA LUZ SOLAR (Evita la osteoporosis)
- SU COLOR Y TEXTURA MANIFIESTAN LA PRESENCIA DE PATOLOGÍAS INTERNAS
MÉDICO ESPECIALISTA: Dermatología, Dermatología Oncológica
La coloración de la piel (Blanca, Morena, Oscura) y del cabello, dependen del pigmento biológico llamado MELANINA producida por la piel ante la exposición solar por las células llamadas melanocitos. La melanina protege a la piel de la radiación solar dañina ultravioleta (UV). La piel blanca es más sensible a daños ante la exposición solar: Quemaduras leves hasta graves, manchas, cáncer; incluso, estando bajo un cielo nublado.
DIFERENCIAS ENTRE LUNARES Y MELANOMAS:
A).- LUNARES:
Son lesiones cutáneas comunes benignas por la acumulación de melanocitos. Pueden ser planos, con bordes regulares o elevados, múltiples, de colores desde negros hasta marrón. Algunos se presentan desde el nacimiento, otros aparecen después del nacimiento. La mayoría de las personas tienen de 10 a 40 lunares.
B).- MELANOMAS:
El melanoma es el tipo de cáncer maligno de la piel, agresivo, causar metástasis, deben ser detectados y tratados a tiempo para evitar la mortalidad. Una persona puede tener de 1 a 3 melanomas. Los antecedentes familiares juegan un papel importante en su desarrollo.
ADVERTENCIA: En caso de presentar manchas o aparentes lunares en piel que cuenten con las siguientes características se debe acudir inmediatamente al dermatólogo: Bordes irregulares, rugosos, tamaños diversos, elevados, de formas y varias coloraciones: (Negro, marrón, rojo, blanco, azulados, o una mezcla de colores). En ocasiones, pueden sangrar debido a una ulceración.
Frecuentes en la espalda del hombre, piernas de mujeres y en personas mayores de 60 años, incluso desde los 50 años de edad. Mayores riesgos por el uso frecuente de “Camas de Bronceado”.
El promedio de vida del 94% de las personas con melanoma maligno es de 5 años, siendo variable dependiendo del tiempo de su diagnóstico e inicio de tratamiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- AUTOEXÁMENES PERIÓDICOS.
- BLOQUEADOR SOLAR: Recomendado SPF 50+, bloquea el 98% de los rayos UVB, usarlo 15 a 30 minutos antes de salir al sol, usar cada 2 horas después de bañarse o sudar.
- VESTIMENTA: Usar manga y pantalón largos, tela gruesa, usar colores: Negro, azul marino, verde o rojo.
- FIBRA SINTÉTICA O SEMISINTÉTICA: Las fibras sintéticas o semisintética obscuras ofrecen mayor protección como una barrera.
- GAFAS Y SOMBREROS DE SOL, SOMBRILLA.
- EVITAR EXPOSICIÓN AL SOL: Entre las 10 am y las 4 pm.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL MELANOMA:
a). Biopsia de piel y ganglios linfáticos
b). Quirúrgico: En etapas tempranas. Si no se ha reproducido en 3 o 5 años las recaídas son mínimas.
c). Radioterapia
d). Quimioterapia
ACTIVIDADES Y PROFESIONES PROPENSAS AL CÁNCER DE PIEL:
- Jardineros
- Agricultores
- Albañiles
- Corredores
- Ciclistas
- Pescadores
- Nadadores
OBSERVACIONES:
Acudir de inmediato con dermatólogo ante lesiones con características descritas del melanoma.