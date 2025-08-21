¿Cáncer de piel o lunar?

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y que cumple múltiples funciones vitales como:

BARRERA PROTECTORA DEL MEDIO EXTERNO (Lesiones, infecciones)

(Lesiones, infecciones) SENSIBILIDAD (Tacto, dolor, temperatura)

(Tacto, dolor, temperatura) REGULA LA TEMPERATURA CORPORAL (Sudoración)

(Sudoración) PRODUCCIÓN DE VITAMINA D CON LA LUZ SOLAR (Evita la osteoporosis)

(Evita la osteoporosis) SU COLOR Y TEXTURA MANIFIESTAN LA PRESENCIA DE PATOLOGÍAS INTERNAS

MÉDICO ESPECIALISTA: Dermatología, Dermatología Oncológica

La coloración de la piel (Blanca, Morena, Oscura) y del cabello, dependen del pigmento biológico llamado MELANINA producida por la piel ante la exposición solar por las células llamadas melanocitos. La melanina protege a la piel de la radiación solar dañina ultravioleta (UV). La piel blanca es más sensible a daños ante la exposición solar: Quemaduras leves hasta graves, manchas, cáncer; incluso, estando bajo un cielo nublado.

DIFERENCIAS ENTRE LUNARES Y MELANOMAS:

A).- LUNARES:

Son lesiones cutáneas comunes benignas por la acumulación de melanocitos. Pueden ser planos, con bordes regulares o elevados, múltiples, de colores desde negros hasta marrón. Algunos se presentan desde el nacimiento, otros aparecen después del nacimiento. La mayoría de las personas tienen de 10 a 40 lunares.

B).- MELANOMAS:

El melanoma es el tipo de cáncer maligno de la piel, agresivo, causar metástasis, deben ser detectados y tratados a tiempo para evitar la mortalidad. Una persona puede tener de 1 a 3 melanomas. Los antecedentes familiares juegan un papel importante en su desarrollo.

ADVERTENCIA : En caso de presentar manchas o aparentes lunares en piel que cuenten con las siguientes características se debe acudir inmediatamente al dermatólogo: Bordes irregulares, rugosos, tamaños diversos, elevados, de formas y varias coloraciones: (Negro, marrón, rojo, blanco, azulados, o una mezcla de colores). En ocasiones, pueden sangrar debido a una ulceración.

Frecuentes en la espalda del hombre, piernas de mujeres y en personas mayores de 60 años, incluso desde los 50 años de edad. Mayores riesgos por el uso frecuente de “Camas de Bronceado”.

El promedio de vida del 94% de las personas con melanoma maligno es de 5 años, siendo variable dependiendo del tiempo de su diagnóstico e inicio de tratamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

AUTOEXÁMENES PERIÓDICOS . BLOQUEADOR SOLAR : Recomendado SPF 50+, bloquea el 98% de los rayos UVB, usarlo 15 a 30 minutos antes de salir al sol, usar cada 2 horas después de bañarse o sudar. VESTIMENTA : Usar manga y pantalón largos, tela gruesa, usar colores: Negro, azul marino, verde o rojo. FIBRA SINTÉTICA O SEMISINTÉTICA : Las fibras sintéticas o semisintética obscuras ofrecen mayor protección como una barrera. GAFAS Y SOMBREROS DE SOL, SOMBRILLA. EVITAR EXPOSICIÓN AL SOL : Entre las 10 am y las 4 pm.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL MELANOMA :

a). Biopsia de piel y ganglios linfáticos

b). Quirúrgico : En etapas tempranas. Si no se ha reproducido en 3 o 5 años las recaídas son mínimas.

c). Radioterapia

d). Quimioterapia

ACTIVIDADES Y PROFESIONES PROPENSAS AL CÁNCER DE PIEL:

Jardineros

Agricultores

Albañiles

Corredores

Ciclistas

Pescadores

Nadadores

OBSERVACIONES:

Acudir de inmediato con dermatólogo ante lesiones con características descritas del melanoma.