¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

A más de un mes del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias "El Mencho", Víctor Hernández, Profesor de seguridad nacional del ITAM y David Saucedo, especialista en seguridad, analizan la evolución del grupo criminal en Con los de Casa junto a el Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela.

El CJNG se ha mantenido como una de las organizaciones criminales más poderosas, violentas y con mayor presencia territorial en México tras su creación en 2007.

La muerte de "El Mencho" en febrero de 2026, trajo un momento de incertidumbre al cártel, sin embargo, el grupo continúa conservando operaciones en gran parte del país y vínculos a nivel internacional.

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Ambos expertos coincidieron en que la presencia del crimen organizado no se limita a sectores específicos, sino que aprovecha cualquier coyuntura para ganar visibilidad y reafirmar su poder. Hernández señaló que incluso eventos deportivos han sido utilizados para reforzar esquemas de seguridad nacional, como ocurrió con los Juegos Olímpicos de 1968.

Asimismo, advirtió que el CJNG destaca por su alta capacidad de fuego, lo que, desde su perspectiva, podría ser utilizado como mecanismo de intimidación o presión.

Por su parte, Saucedo subrayó que la seguridad durante el Mundial debe ser una prioridad no solo en las sedes de los partidos, sino también en estados fronterizos y en aquellas entidades con altos índices de criminalidad.

Víctor Hernández, experto en seguridad en Con los de Casa (25/03/2026). Foto: Julio Suárez / EL UNIVERSAL

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Además, señaló que tanto el CJNG como otras organizaciones criminales podrían aprovechar el flujo turístico para incorporar a visitantes a sus redes, ya sea como consumidores de droga o mediante el turismo sexual. Incluso, apuntó que no necesariamente los grandes cárteles, sino grupos más pequeños, podrían capitalizar la atención mediática para generar violencia, como narcobloqueos, o intentar recuperar territorios.

También destacó que, ante estos posibles escenarios, en diversas regiones del país ya existen preparativos frente a eventuales hechos delictivos.

No obstante, ambos analistas coincidieron en que, aunque el Mundial podría representar una oportunidad para el crimen organizado, también lo es para las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, en términos de detenciones y fortalecimiento de estrategias de seguridad.

Finalmente, aclararon que no existen indicios concretos de que algún cártel planee un ataque; sin embargo, tras la caída de uno de los principales líderes criminales, consideran necesario contemplar todos los escenarios posibles.

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