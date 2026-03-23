Más Información

Amnistía critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción"

Amnistía critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción"

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

VIDEO Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; fuentes militares reportan al menos 66 muertos

VIDEO Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; fuentes militares reportan al menos 66 muertos

Jueza concede suspensión a hija de "El Mayo" Zambada; la protege contra detención y desaparición forzada

Jueza concede suspensión a hija de "El Mayo" Zambada; la protege contra detención y desaparición forzada

Hermosillo, Sonora.- Un total de y el aseguramiento de más de dos millones de dosis de droga es el saldo de los operativos coordinados realizados del 16 al 22 de marzo en distintos puntos de Sonora, como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.

De acuerdo con autoridades, estas acciones forman parte del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y en el que participan fuerzas federales y estatales.

En los operativos intervinieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lograron retirar de circulación 37 armas de fuego y 3 mil 479 cartuchos útiles.

Operativos de seguridad en Sonora (23/03/2026). Foto: Especial
Operativos de seguridad en Sonora (23/03/2026). Foto: Especial

Lee también

Las autoridades señalaron que este decomiso representa un impacto directo en la capacidad operativa de que operan en la entidad.

“Este es el resultado a groso modo de la semana, producto del esfuerzo de todas las dependencias participantes. Agradezco mucho la colaboración”, expresó el mandatario estatal al destacar la coordinación interinstitucional.

Además de las detenciones y el aseguramiento de narcóticos, se reportó la incautación de 24 vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas, la ejecución de 22 órdenes de cateo y el cumplimiento de 104 órdenes de aprehensión.

Lee también

Operativos de seguridad en Sonora (23/03/2026). Foto: Especial
Operativos de seguridad en Sonora (23/03/2026). Foto: Especial

Estas acciones, indicaron, derivan del trabajo permanente de inteligencia y del despliegue territorial que mantiene la Mesa Estatal de Seguridad en la entidad.

El gobernador reiteró que su administración continuará actuando con firmeza para retirar de las calles drogas y que representan una amenaza para la tranquilidad de la población sonorense.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]